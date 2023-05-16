В Евпатории жене участника специальной военной операции (СВО) запретили исполнить гимн России. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Крым».

По словам женщины, сотрудники одного из заведений сказали, что «эта песня не соответствует контингенту заведения». До этого один из посетителей исполнил песню на армянском языке, отметила россиянка.

После этого женщина поинтересовалась, поддерживают ли работники спецоперацию.

«Все дружно промолчали», — добавила она.

Посетительница собирается написать заявление в полицию в связи с запретом исполнять российский гимн.