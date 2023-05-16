В Кремле объяснили передачу РПЦ иконы Рублева «Троица»

Песков сообщил, что возвращение церкви "Троицы" Рублева согласовывалось с Путиным
Решение о передаче церкви иконы "Троица" преподобного Андрея Рублева было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В основном в документальном плане, в документальном оформлении это прерогатива министерства культуры", - сказал он в ответ на вопрос, как было оформлено это решение.
"Безусловно, это согласовывалось с главой государства", - добавил представитель Кремля.
Он пообещал уточнить "документальную сторону" вопроса и прояснить это позже.
Песков объяснил передачу "Троицы" Рублева РПЦ святостью этой реликвии для большого количества верующих россиян.
Пескову неизвестно насчет возвращения церкви и других реликвий, помимо "Троицы" Рублева.