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Песков сообщил, что возвращение церкви "Троицы" Рублева согласовывалось с Путиным

Решение о передаче церкви иконы "Троица" преподобного Андрея Рублева было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили передачу РПЦ иконы Рублева «Троица»
© РИА Новости

"В основном в документальном плане, в документальном оформлении это прерогатива министерства культуры", - сказал он в ответ на вопрос, как было оформлено это решение.

"Безусловно, это согласовывалось с главой государства", - добавил представитель Кремля.

Он пообещал уточнить "документальную сторону" вопроса и прояснить это позже.

Песков объяснил передачу "Троицы" Рублева РПЦ святостью этой реликвии для большого количества верующих россиян.

Пескову неизвестно насчет возвращения церкви и других реликвий, помимо "Троицы" Рублева.

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