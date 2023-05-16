В Кремле объяснили передачу РПЦ иконы Рублева «Троица»

Решение о передаче церкви иконы "Троица" преподобного Андрея Рублева было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В основном в документальном плане, в документальном оформлении это прерогатива министерства культуры", - сказал он в ответ на вопрос, как было оформлено это решение.