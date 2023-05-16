ФСБ захотела проводить обыски у россиян без санкции суда

ФСБ России разработала инструкцию о проведении обыска частного дома, квартиры или транспорта гражданина без санкции суда при получении информации о подготовке преступления, угрожающего национальной безопасности. Проект приказа об утверждении соответствующего документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В инструкции перечислены случаи, при которых сотрудники ФСБ могут «проводить обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища». В безотлагательных обстоятельствах в течение 24 часов спецслужбы должны в обязательном порядке уведомить суд об обысках. А разрешение на обследование дает руководитель органа безопасности — первый заместитель директора ФСБ, руководитель департамента или управления, их заместители или начальники территориальных органов безопасности. Это постановление предъявляется хозяину или арендатору жилища, где проводится обыск.