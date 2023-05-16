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ФСБ захотела проводить обыски у россиян без санкции суда

ФСБ России разработала инструкцию о проведении обыска частного дома, квартиры или транспорта гражданина без санкции суда при получении информации о подготовке преступления, угрожающего национальной безопасности. Проект приказа об утверждении соответствующего документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

ФСБ захотела проводить обыски у россиян без санкции суда
© РИА Новости

В инструкции перечислены случаи, при которых сотрудники ФСБ могут «проводить обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища». В безотлагательных обстоятельствах в течение 24 часов спецслужбы должны в обязательном порядке уведомить суд об обысках. А разрешение на обследование дает руководитель органа безопасности — первый заместитель директора ФСБ, руководитель департамента или управления, их заместители или начальники территориальных органов безопасности. Это постановление предъявляется хозяину или арендатору жилища, где проводится обыск.

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Инструкция дает сотрудникам ФСБ право изымать подозрительные документы, предметы и материалы, снимать на видеокамеру и привлекать понятых.

Принятие такого документа позволит защитить граждан от произвола силовиков, заявил Эрнест Валеев.

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