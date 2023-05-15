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Европейское бюро ВОЗ перенесет из РФ офис по неинфекционным заболеваниям

Офис европейского регионального бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний будет перенесен из Москвы в Копенгаген (Дания) не позднее 1 января 2024 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Европейское бюро ВОЗ перенесет из РФ офис по неинфекционным заболеваниям
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что решение было принято в понедельник, 15 мая, на специальной онлайн-сессии, в которой участвовали представители государств-членов ЕРБ ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что большинство участников сессии одобрили проект решения о переносе офиса.

Рекомендации по борьбе с заболеваниями, уточнили в пресс-службе, в течение периода передачи будут по-прежнему предоставляться государствам-членам организации.

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