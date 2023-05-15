Эксперт оценил идею предоставлять студентам скидку на оплату услуг ЖКХ
Эксперт по ЖКХ Павел Степура в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутата Госдумы Василия Власова предоставлять студентам, вынужденным снимать жилье, скидку в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Стоимость аренды жилого помещения для студентов в разы больше, чем оплата ЖКУ. Это соотношение, условно говоря, составляет один к семи или один к десяти. Оно зависит и от того, один ли студент снимает квартиру, комнату или же их там собралось несколько. Поэтому говорить о том, что оплата половины стоимости жилищно-коммунальных услуг приезжим студентам кардинально изменит для них ситуацию, наверное, было бы перебором. Но такая мера, безусловно, им поможет с оплатой счетов.Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ
При реализации инициативы необходимо четко определить критерии студентов, которым будет полагаться скидка на оплату ЖКУ, подчеркнул эксперт.
"Студенты не всегда снимают жилье строго по договору, в этом аспекте бывают разные варианты. Поэтому соответствующий механизм нужно еще продумывать и прорабатывать. Ведь возможны и злоупотребления, когда снять жилье под видом студентов попытаются люди, таковыми не являющиеся... Вопрос в том, какой механизм будет предложен, а также в том, найдутся ли средства в бюджете для реализации инициативы", — сказал специалист.
Ранее Власов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением предоставить скидку в 50% студентам, снимающим жилье, сообщал RT со ссылкой на соответствующее письмо. Парламентарий отметил, что при отсутствии мест в общежитиях учащиеся и их родители вынуждены тратить значительные средства на аренду квартиры или комнаты. Он подчеркнул, что поиск места жительства на время учебы является для иногородних студентов одной из основных проблем.