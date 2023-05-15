Эксперт оценил идею предоставлять студентам скидку на оплату услуг ЖКХ

Стоимость аренды жилого помещения для студентов в разы больше, чем оплата ЖКУ. Это соотношение, условно говоря, составляет один к семи или один к десяти. Оно зависит и от того, один ли студент снимает квартиру, комнату или же их там собралось несколько. Поэтому говорить о том, что оплата половины стоимости жилищно-коммунальных услуг приезжим студентам кардинально изменит для них ситуацию, наверное, было бы перебором. Но такая мера, безусловно, им поможет с оплатой счетов.

Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ