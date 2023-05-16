$79.10+1.9086.09+1.84

Бывший глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал о встрече с Вангой

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал о встрече с прорицательницей Вангой. Его слова приводит Sports.ru.

Бывший глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал о встрече с Вангой
© РИА Новости

«Она многое знала. Предсказала мне и президентство в ФИДЕ. И бытовые чудеса видела», — заявил Илюмжинов.

Он вспомнил, как Ванга ругалась на строителей, неправильно прибивших балку. Он обратил внимание на то, что предсказательница была слепой, однако балка, действительно, была криво прибита.

15 мая Илюмжинов рассказал о контактах с инопланетянами. Он вспомнил, что дважды разговаривал с пришельцами. По словам бывшего главы ФИДЕ, впервые он побывал на их корабле в сентябре 1997 года в Москве. Инопланетяне были ростом немного выше человеческого и были одеты в желтые скафандры. Тогда он провел на корабле восемь часов.

Илюмжинов занимал пост президента ФИДЕ с 1995 по 2018 год. С 1993 по 2010 год он руководил Калмыкией.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий