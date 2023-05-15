Российским школьникам рассказали об участии в «Движении первых»

Президент Владимир Путин создал систему раскрытия талантов детей и самореализации молодежи, одним из таких проектов стало «Движение первых», о деятельности которого российским школьникам рассказали в рамках традиционного урока «Разговоры о важном».

Российский лидер на государственном уровне создает множество проектов, поддерживающих детскую, подростковую и молодежную инициативу. В нашей стране запускаются передовые площадки для реализации идей и инициатив молодых граждан, действует несколько детских общественных организаций, соответствующих самым разным интересам и потребностям юного поколения. Крупнейшей из них становится организация «Движение первых», которая была создана по инициативе молодого поколения граждан нашей страны.

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На площадке движения молодые россияне реализуют свои проекты в сферах культуры, науки, технологий, спорта и патриотизма. Благодаря «Движению первых» дети получают новые возможности для развития своих талантов, которые в дальнейшем принесут пользу всей стране.

Урок «Разговоры о важном» 15 мая посвятили Дню детских общественных организаций и истории праздника.

Почетными гостями занятия стали директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, директора Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре, председатель совета выпускников детско-юношеских организаций при ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Никанор Толстых, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров и основатель и лидер группы «Агата Кристи», участник студенческих строительных отрядов Вадим Самойлов.

Гости рассказали о становлении детских организаций в нашей стране, а также поделились воспоминаниями о своем участии в деятельности детских общественных объединений. Гости отметили, что многообразие детских организаций позволяет реализоваться самым разным талантам школьников.