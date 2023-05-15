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Наследница Ленина рассказала об отношении к знаменитому родственнику

Наследница Ленина Елена Ульянова рассказала в интервью «Комсомольской правде» о своем знаменитом родственнике.

Наследница Ленина рассказала об отношении к знаменитому родственнику
© РИА Новости

Елена является двоюродной внучкой знаменитого революционера (внучка его родного брата Дмитрия — прим.). По ее словам, во времена ее детства семья жила неплохо. Деньги государство не платило, но было много других привилегий.

«Питание — из кремлевской столовой. Правительственная "Волга" с водителем, кремлевские больницы, госзаказы — икра, бананы и прочий дефицит. Лето — в санатории для детей политбюро в Крыму», — рассказала Ульянова.

После 1991 года наследников Ульяновых лишили всех льгот, а семье стали поступать звонки с угрозами.

Антихристом своего прадеда Ульянова не считает, но и не исключает, что Ленин мог отдать приказ на расстрел семьи Романовых.

«Отдавал ли он приказ на расстрел царской семьи — думаю, что нет. Но я иллюзий не питаю. Политика — кровавая штука. Однако на Антихриста Ленин не тянет. Антихристом называли Гитлера, Сталина. Ленин — однозначно хороший человек», — добавила она.

В последние годы часто поднимается вопрос о захоронении Владимира Ленина, однако Елена Ульянова считает, что его надо оставить в Мавзолее.

«Бабушка была категорически против. Мое мнение: для некоторых он святыня, пролежал уже почти сто лет. Пусть еще столько же пролежит. Тело в Мавзолее нужно оставить», — пояснила она.

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