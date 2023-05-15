Охлобыстин жестко охарактеризовал иноагентов Лазареву* и Смольянинова*

Советский, российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин хлестко охарактеризовал сбежавших из России и признанных иноагентами артистов Артура Смольянинова*, который также включен в реестр террористов и экстремистов, и Татьяну Лазареву*.

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По словам Ивана, "Артурчик", которого Охлобыстин знает с 14 лет, "очень самолюбив".

"Видимо, где-то произошел излом, когда его гордыня взяла верх над его внутренним, сердечным", - рассказал Охлобыстин.

При этом Иван добавил, что осуждают Смольянинова* действительно по делу, поскольку "наболтал он много".

Смольянинов* и Охлобытин снялись вместе в драме Валерия Приемыхова "Кто, если не мы" - напомним.

Характеризуя на канале "Неоруэлл" комика Татьяну Лазареву*, Иван был еще жестче.

"Таня Лазарева* - трагедия пьющей женщины, там больше ничего не скажешь. Наговорила, наболтала спьяну", - заметил Охлобыстин.

По наблюдению Ивана, у артистов-предателей когда-то появился "зашор", что в Европе всегда хорошо, и со временем это перешло из шутки в убеждение.