Продажи дронов в России выросли в 15-20 раз
В первом квартале 2023 года в России рекордно выросли продажи беспилотников. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace, спрос на дроны на маркетплейсах вырос в 15-20 раз.
В частности, на Ozon было продано 17,6 тысяч дронов, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Wildberries сообщили о 20-кратном росте продаж — 26,7 тысяч против менее 2 тысяч за прошлый период. Чаще всего россияне приобретают модели для детей и для любительской съемки.
Эксперты считают, что на росте популярности беспилотников сказалось и повсеместное обсуждение гаджетов на фоне событий специальной военной операции на Украине. Как отметил исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев, то, о чем регулярно говорят по телевизору, активно привлекает внимание людей.
Отметим, что большая часть регионов России ограничила полеты дронов с октября 2022 года. Сейчас запрет на их использование действует уже более чем в 40 регионах страны, в том числе и в столице.