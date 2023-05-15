Продажи дронов в России выросли в 15-20 раз

В первом квартале 2023 года в России рекордно выросли продажи беспилотников. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace, спрос на дроны на маркетплейсах вырос в 15-20 раз.

В частности, на Ozon было продано 17,6 тысяч дронов, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Wildberries сообщили о 20-кратном росте продаж — 26,7 тысяч против менее 2 тысяч за прошлый период. Чаще всего россияне приобретают модели для детей и для любительской съемки.

Эксперты считают, что на росте популярности беспилотников сказалось и повсеместное обсуждение гаджетов на фоне событий специальной военной операции на Украине. Как отметил исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев, то, о чем регулярно говорят по телевизору, активно привлекает внимание людей.