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ЦБ усилит ответственность блогеров за советы в сфере инвестиций

ЦБ РФ считает целесообразным усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы блогеров и телеграм-каналов. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума, передает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

ЦБ усилит ответственность блогеров за советы в сфере инвестиций
© globallookpress.com

Он пояснил, что зачастую люди, называющие себя инвестсоветниками, в действительности ими не являются. Их нет в реестре инвестиционных советников, который ведет Центробанк, уточнил Мамута.

В итоге доверчивые граждане, которые выполнили то, что им сказали сделать, лишаются крупных денежных сумм. Они сталкиваются с мошенничеством, после чего обращаются в МВД и прокуратуру, указал член совета директоров ЦБ.

Мамута обратил внимание на то, что часто россиянам рекомендуют вкладывать денежные средства в нерегулируемые компании. Он назвал это большой проблемой.

Член совета директоров регулятора выступает за введение запрета на привлечение денег физлиц в не поднадзорные регулятору компании.

«Потому что по-другому это не победить. Плюс постоянная просветительская работа в области инвестиционной грамотности», — указал Мамута.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин допустил проведение новых проверок блогеров в России. По его словам, это ожидается в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений.

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