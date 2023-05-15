В Госдуме попросили Роспотребнадзор вернуть детям родительские дни

Вернуть родительские дни в детские лагеря, чтобы ребята могли пообщаться со своими родными, а родители — проконтролировать условия, в которых живут их сыновья и дочери, попросили депутаты Госдумы Артем Метелев и Наталья Костенко. Копии их обращений в Роспотребнадзор есть в распоряжении «Парламентской газеты». Пока же в лагерях опасаются устраивать встречи, ссылаясь на отсутствие четких указаний ведомства.

© Тарас Литвиненко/РИА Новости

Как бы чего не вышло

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До пандемии администрации лагерей сами определяли, когда и где устраивать встречи своих воспитанников с их семьями. Роспотребнадзор практику родительских дней поддерживал. В 2018 году он даже опубликовал памятку для пап и мам, попросив их не привозить своим чадам много сладостей и не гулять с ними за пределами лагеря, чтобы никто не подцепил клещей.

Но когда разбушевалась эпидемия COVID-19, пришлось ввести серьезные ограничения. В 2020-м большинство лагерей не открылись вовсе, а те, что все же работали, можно было заполнять только на 50 процентов. В 2021 году сделали некоторые послабления, разрешив заполнять лагеря на 75 процентов. В прошлом году Роспотребнадзор снял основные антиковидные ограничения — разрешил лагерям работать со стопроцентной загрузкой, проводить мероприятия на открытом воздухе, вывозить ребят на экскурсии.

Но массовые мероприятия в закрытых помещениях и с посещением родителей остались под запретом. На сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области тогда объяснили запрет тем, что ковидные СанПиН продолжают действовать. Чуть позже, в июне 2022 года, многие пункты этого документа приостановили. Но в целом его не отменили.

В Роспотребнадзоре сообщили «Парламентской газете», что сейчас правила такие: «В целях исключения возникновения заболеваний среди детей младшего и среднего школьного возраста, участвующих в летней оздоровительной кампании, в соответствии с нормами СанПиН контакты с внешними посетителями необходимо проводить на открытом воздухе».

Но в самих лагерях, в которые позвонила «Парламентская газета», ждут более четких указаний. Пока не понятно, можно ли устраивать именно родительские дни в лучших традициях — когда семьи приезжают в определенный день, дети показывают им лагерь, гуляют, устраивают концерты. Или разрешены только индивидуальные визиты. Нет и понимания, какие условия надо соблюдать во время встреч.

Например, в лагере «Следопыт» в Московской области рассказали, что этим летом можно будет приехать к своему ребенку и пообщаться с ним в специально отведенном месте, заранее предупредив вожатого и подготовившись: либо сделав прививку против коронавирусной инфекции, либо сдав ПЦР-тест максимум за 72 часа до визита. Раньше в лагере проводили полноценные родительские дни, но сейчас, в отсутствие однозначных рекомендаций Роспотребнадзора, это делать опасаются, никому не хочется считаться нарушителями, пояснили по телефону.

«Орленок» в Краснодарском крае сообщил на своем сайте: «Родительские дни в 2023 году НЕ проводятся. Согласно требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора, мы вынуждены отменить родительские дни в лагере. Просим вас не искать способов общения, не звонить детям, не предупреждать их о своем приезде». Вместо этого в лагере будут дни передачи гостинцев.

Та же ситуация и в подмосковном оздоровительном лагере «Дружба». Родительские дни там устраивать не собираются, но можно будет передать детям вещи или гостинцы через охрану. По словам работника лагеря, это решение было изначально связано с пандемией, но пока его не отменили.

Гаджетами встречу не заменишь

С таким подходом не согласились в Госдуме. «Опасность распространения ковида почти миновала, страна вернулась к нормальной жизни, но к нам поступают сообщения, что многие запреты, в том числе по посещению детей в лагерях, продолжают действовать», — сказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и обратился в Роспотребнадзор с предложением отменить запрет на посещение родителями своих детей.

«Сам помню, как ждал приезда родителей в лагерь. Конечно же, и взрослые, и дети успевают соскучиться друг по другу и запастись новостями, поэтому встречи нужны», — объяснил депутат свою позицию «Парламентской газете».

Так же поступила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. «Я направила запрос руководителю Роспотребнадзора с просьбой рассмотреть вопрос о возврате родительских дней в местах организации отдыха детей и их оздоровления для того, чтобы родители могли своими глазами увидеть, в каких условиях живут дети, как они справляются с бытовыми вопросами», — сказала депутат нашему изданию.

Особенно это важно для младших групп — велика вероятность, что дети еще не уезжали от родителей надолго и им может быть сложно адаптироваться. По словам парламентария, с учетом того что ВОЗ официально объявила об окончании пандемии COVID-19, назревает необходимость сделать послабления в антиковидных мерах, так как многие из них утратили свою актуальность. Но речь не должна идти о полной отмене всех профилактических мер, надо продолжать контролировать эпидемическую ситуацию.

Родительские дни важны по двум причинам, поддержала коллег член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Во-первых, это серьезная психологическая разгрузка для детей, которые уже через несколько дней начинают осознавать отсутствие родительской заботы и внимания, несмотря на возможность виртуального общения с помощью гаджетов. «Особенно скучают по родителям дети, у которых нет братьев и сестер, и, конечно, дети с особенностями здоровья. В отдельных лагерях, в частности, в моем родном Татарстане, предусматривают специальные смены с совместным пребыванием в лагерях детей-инвалидов с их родителями», — сказала депутат. А во-вторых, родительский день — это своеобразная форма родительского контроля. Мамы и папы могут проверить условия жизни детей. Хотя, конечно, родительские дни несут и риски, в том числе заражения вирусами, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает, что последнее слово должно быть за врачами-эпидемиологами. По ее словам, пока нельзя назвать обстановку совсем благополучной, так как растет, например, заболеваемость корью. «Помню из своего детства, когда лагерные смены были 40 дней, первая неделя была карантинной. Смотрели, чтобы никто не разболелся, а уже потом разрешали купание, разные мероприятия. А сейчас смены лагерные и 20, и 10 дней. Только ребенок разгулялся, ему уже уезжать пора», — сказала депутат «Парламентской газете», добавив, что ни один нормативный акт не забыт, и СанПиН периодически пересматривают, исходя из текущей ситуации.