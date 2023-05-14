Молдавия депортировала адвоката Трунова

Известный российский адвокат Игорь Трунов рассказал, что спецслужбы Молдавии депортировали его из республики как персону нон-грата. Об этом пишет ТАСС.

Трунов рассказал, что на днях прилетел в Кишинев для участия в международном экономическо-инвестиционном форуме.

По его словам, во время прохождения паспортного контроля он детально объяснил цель приезда, предъявил пограничникам приглашение на мероприятие, бронь отеля, обратные билеты на самолет на 13 мая.

Сотрудники пограничного контроля, уточнил адвокат, после проверки документов, предложили ему пройти в отдельный кабинет «для дополнительного выяснения обстоятельств личности».

Трунов отметил, что в кабинет его также сопровождали представители спецслужб.

В аэропорту юрист пробыл два дня, после чего, наряду с другими гражданами России, был выдворен из страны с формулировкой «нежелательное лицо не смогло подтвердить цель визита».