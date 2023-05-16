Перечислены способы мести обиженных телефонных мошенников

Мошенники для мести несостоявшимся жертвам стали использовать их номера телефонов, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

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Злоумышленники подменяют номера с помощью специальной программы. Это позволяет им общаться от имени не давшего себя обмануть человека. Например, аферисты могут позвонить кому-то и нагрубить или отправить одному из супругов какую-то фотографию для ревности и скандала.

Иногда месть становится серьезнее, и телефонные мошенники звонят в полицию сообщают о каком-либо выдуманном происшествии. Тогда у правоохранительных органов появляются вопросы к хозяину номера, и тому приходится доказывать свою непричастность.

Кроме того, аферисты могут занести номер телефона в базы рассылки спама или завести страницу на сайтах знакомств. В этом случае абонента будет одолевать большое количество нежелательных звонков и сообщений.