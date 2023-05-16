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Перечислены способы мести обиженных телефонных мошенников

Мошенники для мести несостоявшимся жертвам стали использовать их номера телефонов, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Перечислены способы мести обиженных телефонных мошенников
© Unsplash

Злоумышленники подменяют номера с помощью специальной программы. Это позволяет им общаться от имени не давшего себя обмануть человека. Например, аферисты могут позвонить кому-то и нагрубить или отправить одному из супругов какую-то фотографию для ревности и скандала.

Иногда месть становится серьезнее, и телефонные мошенники звонят в полицию сообщают о каком-либо выдуманном происшествии. Тогда у правоохранительных органов появляются вопросы к хозяину номера, и тому приходится доказывать свою непричастность.

Кроме того, аферисты могут занести номер телефона в базы рассылки спама или завести страницу на сайтах знакомств. В этом случае абонента будет одолевать большое количество нежелательных звонков и сообщений.

Ранее юрист раскрыл четыре способа не попасться на уловки мошенников.

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