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Раскрыта стоимость двухминутного ролика Егора Крида для московских школ

Стоимость двухминутного ролика певца Егора Крида для занятий «Разговоры о важном» в московских школах была раскрыта в Telegram-канале Mash.

Раскрыта стоимость двухминутного ролика Егора Крида для московских школ
© РИА Новости

По имеющейся информации, артист принял участие в социальном ролике, где в течение одной минуты рассказывал школьникам о мошенничестве в интернете и о том, как не стать жертвой аферистов.

При этом со второй минуты исполнитель начал анонсировать свои концерты. Как сообщает Mash, за видео артисту заплатили сумму в размере 4,5 миллиона рублей.

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