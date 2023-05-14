Раскрыта стоимость двухминутного ролика Егора Крида для московских школ

Стоимость двухминутного ролика певца Егора Крида для занятий «Разговоры о важном» в московских школах была раскрыта в Telegram-канале Mash.

По имеющейся информации, артист принял участие в социальном ролике, где в течение одной минуты рассказывал школьникам о мошенничестве в интернете и о том, как не стать жертвой аферистов.

При этом со второй минуты исполнитель начал анонсировать свои концерты. Как сообщает Mash, за видео артисту заплатили сумму в размере 4,5 миллиона рублей.