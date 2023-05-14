В России предложили внести изменения в проверки ювелиров

В России захотели разрешить внеплановые проверки ювелиров, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство финансов.

В разработанном проекте Минфин предложил дать Федеральной пробирной палате полномочия по проведению внеплановых проверок в случае изъятия полицейскими изделий из драгоценных металлов. Инициатива связана с тем, что наблюдается увеличение нелегального оборота ювелирных изделий.

Если внеплановые проверки ювелиров будут введены, то это позволит противодействовать росту числа нарушений законодательства в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней, а также изделий из них, считают в министерстве.

Однако эксперты говорят, что усиление контроля грозит уходом бизнеса в тень и снижением сбора налогов. Как сообщил юрист Павел Смыслов, появление новых оснований для проведения внеплановых проверок — способ ужесточения контроля за отраслью.