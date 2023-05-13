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Михалков призвал закрыть Ельцин центр

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков высказался за закрытие Ельцин центра. Об этом сообщает РИА Новости.

Михалков призвал закрыть Ельцин центр
© ТАСС

Он указал, что первое, что предстает перед глазами посетителей музея — «ужасающий мультфильм об истории нашей страны, где все грязь, предательство, рабство, ужас и единственный человек, который пришел и все это поменял».

«Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо" и только святые девяностые сделали меня таким счастливым», — заявил Михалков.

При этом режиссер уточнил, что не против музея первого президента России, но на месте Ельцин центра он бы предпочел видеть честный музей современной истории, в котором «будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело».

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Ранее Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Кинодеятель сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

В 2022 году в Новоуральске Свердловской области предложили открыть центр в честь генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берии в противовес существующему Ельцин Центру в Екатеринбурге. Сталинист Вадим Аверьянов пояснил, что построить Берия Центр в России необходимо, поскольку молодежь с его появлением начнет «правильно» воспринимать историю.

Ельцин центр был открыт на родине первого президента России в 2015 году.

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