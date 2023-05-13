В Сбере рассказали об уникальности «Зеленого марафона»
Сравнивать «Зеленый Марафон» с Бостонским, Берлинским, Токийским и остальными забегами «Большой шестерки» некорректно, поскольку он не только более масштабный, но и имеет другие существенные отличия. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Наш марафон уникален — он единственный из подобных мероприятий был удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Да и география у нашего "Зеленого марафона" совершенно другая: каждый из зарубежных марафонов проходит только в одном городе, в то время как наш в этом году состоится сразу в 60 городах России в один день. Только представьте масштаб! Первыми на старт выйдут дальневосточники в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, потом беговая волна пойдет на запад и завершится в Калининграде, когда на Дальнем Востоке уже наступит вечер», — рассказал Станислав Кузнецов.
Самый первый «Зеленый марафон» прошел в 2012 году. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи.
«В первом забеге стартовало 30 тысяч человек, еще 20 тысяч пришли их поддержать. А в 2021 году, когда Сбер отмечал свое 180-летие, участниками «Зеленого марафона» стали уже свыше 90 тысяч любителей бега. Так что "Зеленый марафон" уже стал доброй общенациональной традицией, всероссийским спортивным, благотворительным,экологическим и семейным праздником», — рассказал Кузнецов.
Средства, собранные на марафоне, перечисляются на благотворительные цели и заботу об окружающей среде.
«Желающие принять участие в "Зеленом марафоне" в Москве прошли процедуру платной регистрации. Все собранные за регистрацию средства, а также добровольные пожертвования и сборы на остальных площадках проведения мероприятия поступятв благотворительный фонд "Вклад в будущее". На эти деньги мы высадим деревья в регионах проведения «Зеленого марафона». Приоритетом станут те регионы России, где лесной фонд в наибольшей степени пострадал от действий человека», — отметил он.
По словам Станислава Кузнецова, любительский бег в России сейчас на подъеме.
«Сегодня в беговых стартах участвует в разы больше людей, чем, скажем, в 90-е годы. Этот же тренд мы видим и среди своих сотрудников. Мы ожидаем, что в этом году 20 мая на старт "Зеленого марафона" выйдут около 100 тысяч участников. Это станет одним из крупнейших беговых соревнований в нашей стране», — рассказал Станислав Кузнецов.
В этом году забег в Москве стартует 20 мая в 8:30 на Васильевском спуске. Маршрут «Зеленого марафона» проходит в знакомых местах городов-участников.
«Это главные площади, парки, набережные. Маршрут выбираем такой, чтобы он был,
с одной стороны, простым, с небольшим набором высоты, по легкопробегаемому покрытию, а с другой стороны — живописным, зрелищным и доступным с точки зрения транспорта», — сказал он.