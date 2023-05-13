В Сбере рассказали об уникальности «Зеленого марафона»

«Наш марафон уникален — он единственный из подобных мероприятий был удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Да и география у нашего "Зеленого марафона" совершенно другая: каждый из зарубежных марафонов проходит только в одном городе, в то время как наш в этом году состоится сразу в 60 городах России в один день. Только представьте масштаб! Первыми на старт выйдут дальневосточники в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, потом беговая волна пойдет на запад и завершится в Калининграде, когда на Дальнем Востоке уже наступит вечер», — рассказал Станислав Кузнецов.