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Прилепин пришел в себя после операции

Захар Прилепин пришел в себя после очередной операции, которая длилась 4,5 часа. Об этом сам писатель сообщил в своем Telegram-канале.

Прилепин пришел в себя после операции
© РИА Новости

"4,5 часа шла очередная операция по Захару. Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришел в себя. Всем поклон за молитвы. Врачи молодцы. Всех добрейших медсестер с праздником", - написал Прилепин.

Он добавил, что на других частях тела остается несколько сложных переломов и прочих травм. Писатель также отметил, что его дочь присутствовала на похоронах водителя и охранника Прилепина Александра Шубина, который погиб в результате покушения и взрыва автомобиля.

"Моя дочь его очень любила, Сашу, и бросила ему горсточку. Она была там. Она посчитала своим долгом", - подчеркнул Прилепин.

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