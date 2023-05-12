Прилепин пришел в себя после операции

Захар Прилепин пришел в себя после очередной операции, которая длилась 4,5 часа. Об этом сам писатель сообщил в своем Telegram-канале .

"4,5 часа шла очередная операция по Захару. Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришел в себя. Всем поклон за молитвы. Врачи молодцы. Всех добрейших медсестер с праздником", - написал Прилепин.

Он добавил, что на других частях тела остается несколько сложных переломов и прочих травм. Писатель также отметил, что его дочь присутствовала на похоронах водителя и охранника Прилепина Александра Шубина, который погиб в результате покушения и взрыва автомобиля.