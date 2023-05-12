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Минздрав назвал заболевания, при которых могут отказать в соцпомощи

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав переработал перечень заболеваний, при которых могут отказать в получении социальных услуг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Минздрав назвал заболевания, при которых могут отказать в соцпомощи
© РИА Новости

Уточняется, что речь идёт о социальных услугах, которые могут оказать на дому, а также в стационарной и полустационарной форме.

«Проведена большая работа, много обсуждений с клиницистами, экспертами, пациентскими организациями. По итогам консультаций первоначальный проект перечня был в значительной степени переработан», – заявил Кузнецов.

Среди заболеваний, из-за которых больному могут отказать в социальном обслуживании на дому, значится туберкулез с бактериовыделением, а также расстройства поведения, если из-за них у больного наблюдается склонность к совершению общественно опасных действий.

Ранее Минздрав заявил о снижении числа фельдшеров и водителей скорой помощи в России в 2022 году.

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