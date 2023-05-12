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Артемий Лебедев отреагировал на решение Украины объявить 9 мая Днем Европы

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского об объявлении 9 мая Днем Европы. В видеообзоре новостей, опубликованном на YouTube, он оценил решение главы государства словами «порвет мозги у людей».

Лебедев отреагировал на решение Украины объявить 9 мая Днем Европы
© РИА Новости

«Зеленский сказал, [мол], давайте (...) 9 мая у нас будет День Европы, потому что мы часть европейской семьи, и давайте делать, как это принято в Европе, что, конечно, просто должно порвать мозги у людей, потому что все люди, которые жили всегда на Украине, с детства знали, что 9 мая — это День Победы», — сказал Лебедев, говоря о соответствующем указе Зеленского.

Блогер также выразил сожаление из-за того, что решение президента «не услышит 1 миллион 300 тысяч украинцев, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны».

Еврокомиссия приветствовала решение Украины отмечать 9 мая День Европы

8 мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая на Украине объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. В заявлении президента говорилось, что День Европы будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм, и будет отмечаться ежегодно. Комментируя указ, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для многих людей на Украине День Победы останется священным.

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