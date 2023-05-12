Лебедев отреагировал на решение Украины объявить 9 мая Днем Европы

«Зеленский сказал, [мол], давайте (...) 9 мая у нас будет День Европы, потому что мы часть европейской семьи, и давайте делать, как это принято в Европе, что, конечно, просто должно порвать мозги у людей, потому что все люди, которые жили всегда на Украине, с детства знали, что 9 мая — это День Победы», — сказал Лебедев, говоря о соответствующем указе Зеленского.