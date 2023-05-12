В Оренбурге отреставрируют памятник летчику Валерию Чкалову

«Мы расширили предмет охраны, включив в него стилобат, надписи и вернув объекту исторический материал — гранит. Именно из гранита должен был быть постамент по первоначальному замыслу скульптора», — прокомментировала руководитель инспекции госохраны ОКН области Кристина Летяго.