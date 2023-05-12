В Ростовской области намерены учредить День реки Дон

"Не так давно поступило предложение, которое я поддержал, и это предложение мы реализуем - учредить в Ростовской области экологический праздник "День реки Дон". Мы отрабатываем сейчас это, но уже могу вам сказать, День реки Дон будет праздноваться ежегодно в следующую субботу после Дня Победы", - сказал Голубев.