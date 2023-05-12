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В Ростовской области намерены учредить День реки Дон

Власти Ростовской области намерены учредить в регионе новый экологический праздник - День реки Дон, который ежегодно будет отмечаться в следующую субботу после Дня Победы. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил в пятницу на церемонии открытия десятой акции "Вода России" в станице Старочеркасской Ростовской области.

В Ростовской области намерены учредить День реки Дон
© РИА Новости

"Не так давно поступило предложение, которое я поддержал, и это предложение мы реализуем - учредить в Ростовской области экологический праздник "День реки Дон". Мы отрабатываем сейчас это, но уже могу вам сказать, День реки Дон будет праздноваться ежегодно в следующую субботу после Дня Победы", - сказал Голубев.

Губернатор отметил, что выдвинутые ранее инициативы по очистке малых рек региона были поддержаны правительством страны и президентом.

"Что такое Дон? Больше половины жителей Ростовской области пьют воду из Дона. Для 15 регионов Российской Федерации, где протекает Дон, река имеет очень большое значение. Когда-то мы активно включились в эту работу по очистке малых рек и за последние годы было очищено примерно 91 км берегов", - уточнил губернатор.

Акция "Вода России" проходит ежегодно в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Волонтеры проводят очистку берегов и прилегающих акваторий водных объектов от бытового мусора, древесного хлама, синтетических веществ.

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