"АСТ" выпустило новую книгу Захара Прилепина "Координата Z"

"Публицистический сборник "Координата Z" представляет собой концентрированное переосмысление сложившейся геополитической обстановки, взгляд изнутри на события, которые определили сегодняшнюю ситуацию на политической арене. <...> Книга написана на основе самых актуальных событий, которые происходят буквально в настоящем времени, - это фронтовая публицистика, дневниковые записки и проза большого писателя, объединенные горячим желанием поделиться своим взглядом на происходящее", - рассказали в издательстве.

В АСТ добавили, что Прилепин планировал представить новинку на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и книжном фестивале "Красная площадь", однако в связи с покушением презентации книги с участием писателя не состоятся. В издательстве также пожелали писателю скорейшего выздоровления.

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб водитель и охранник писателя Александр Шубин, который служил вместе с Прилепиным до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Сам Прилепин был ранен. По подозрению в причастности к преступлению был задержан и арестован Александр Пермяков, который признался, что работал по заданию украинских спецслужб.