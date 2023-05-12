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В России за сутки госпитализированы 864 человека с коронавирусом

В России за последние сутки госпитализированы 864 человека с коронавирусом. Накануне в больницы попали 909 человек.

В России за сутки госпитализированы 864 человека с коронавирусом
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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также за 24 часа в стране выявили 3111 новых случаев заболевания COVID-19.

Выписаны в связи с выздоровлением 5587 пациентов.

За сутки от последствий коронавируса скончались 28 человека.

Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

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