В России за сутки госпитализированы 864 человека с коронавирусом
В России за последние сутки госпитализированы 864 человека с коронавирусом. Накануне в больницы попали 909 человек.
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Также за 24 часа в стране выявили 3111 новых случаев заболевания COVID-19.
Выписаны в связи с выздоровлением 5587 пациентов.
За сутки от последствий коронавируса скончались 28 человека.
Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».