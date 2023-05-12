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Умер актер из «12 стульев» Олег Севастьянов

Советский актер Олег Севастьянов скончался на 75-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось в одной из его соцсетей. Причина кончины пока неизвестна.

Умер актер из «12 стульев» Олег Севастьянов
© Kino-teatr.ru

«С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию», - цитирует РИА Новости публикацию в социальной сети.

Севастьянов стал известным благодаря картинам «12 стульев» и «Бронзовая птица». После завершения актерской карьеры он был пастором в лютеранской церкви и получил образование магистра богословия в США.

Недавно Россия потеряла двух известных модельеров - Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Первого похоронили четвертого мая на Жегаловском кладбище. С Юдашкиным прощались шестого мая на Троекуровском кладбище в Москве.

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