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Леву из "Би-2" призвали признать иностранным агентом

Фронтмена группы "Би-2" Егора Бортника, известного как Лёва Би-2, призвали признать иностранным агентом.

Леву из "Би-2" призвали признать иностранным агентом
© РИА Новости

С соответствующим обращением в Генпрокуратуру выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает RT, публикуя копию письма.

Напомним, Бортник в социальных сетях сообщил об отмене концерта в "Лужниках" и заявил, что не вернётся в Россию, при этом грубо оскорбив соотечественников.

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Ранее стало известно, что группа "Би-2" переехала в Израиль. По свидетельству другого эмигранта - актёра Анатолия Белого (Вайсмана), участники "Би-2" тайно спонсируют ВСУ.

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