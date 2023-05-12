Леву из "Би-2" призвали признать иностранным агентом

С соответствующим обращением в Генпрокуратуру выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает RT, публикуя копию письма.

Напомним, Бортник в социальных сетях сообщил об отмене концерта в "Лужниках" и заявил, что не вернётся в Россию, при этом грубо оскорбив соотечественников.