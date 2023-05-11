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ВОЗ отменила режим ЧС в мире из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за оспы обезьян. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ отменила режим ЧС в мире из-за оспы обезьян
© Российская Газета

По его словам, накануне состоялась пятая встреча комитета по чрезвычайной ситуации, на котором было рекомендовано отменить режим ЧС, введенный в августе 2022 года.

"Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - подчеркнул Гебрейесус.

По данным ВОЗ, всего в мире было зарегистрировано более 87 тысяч случаев заражения оспой обезьян, 140 человек в 111 странах скончались.

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.

Оспа обезьян - зоонозное (то есть передается человеку от животных) заболевание. Среди первых симптомов - повышение температуры, головные и мышечные боли, также возможны головокружение, тошнота и рвота. На 3-4 день болезни возможно появление сыпи на лице, которая позже переходит на другие участки тела.

На прошлой неделе ВОЗ также объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19. При этом Гебрейесус подчеркнул, что решение организации не означает, что угроза распространения коронавируса полностью миновала.

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