Ушел из жизни бывший замглавы Миннефтегазстроя СССР Анатолий Веселев

Ушел из жизни бывший заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Анатолий Весельев.

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Анатолий Павлович родился в 1929 году. Современник строительства отечественной промышленности, он стоял у истоков создания нефтегазового комплекса России, ему в числе других первопроходцев страна обязана экономической мощью.

Сорок лет назад Анатолий Весельев строил самый длинный и самый мощный в мире газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород", который соединил Западную Сибирь с Западной Европой. Построен трубопровод был в условиях жестких экономических санкций США.

С легкой руки Анатолия Павловича появилась и первая в истории страны "прямая линия". К нему по телефону с помощью журналистов обращались со всего Советского Союза, это был совершенно новый формат общения.

Анатолий Павлович прошел трудовой путь от инженера-проектировщика до заместителя министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. Участвовал в освоении нефтяных и газовых месторождений Поволжья, Средней Азии, Казахстана, Западной Сибири. Возглавлял общественные объединения нефтегазостроителей.

В 1986 году стал лауреатом Государственной премии СССР. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени, отмечен другими наградами и почетными званиями.

Светлая память Анатолию Весельеву.