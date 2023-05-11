Цены на туры в Турцию подешевели на 20%

С 11 мая наблюдается падение цен на туры в Турцию, что позволяет российским путешественникам выгодно улететь и отдохнуть.

По информации издания «Турпром», падение цен связано с нуждой добрать нужное количество для авиаперевозки. Около 1 300 рейсов в неделю должны курсировать из России в Турцию и обратно, согласно договоренностям стран. А из-за высоких цен на билеты и другие причины сделать это становится проблематично.

Повлияли на это и выборы президента в Турции, из-за которых могут начаться массовые беспорядки в стране.