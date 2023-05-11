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Цены на туры в Турцию подешевели на 20%

С 11 мая наблюдается падение цен на туры в Турцию, что позволяет российским путешественникам выгодно улететь и отдохнуть.

По информации издания «Турпром», падение цен связано с нуждой добрать нужное количество для авиаперевозки. Около 1 300 рейсов в неделю должны курсировать из России в Турцию и обратно, согласно договоренностям стран. А из-за высоких цен на билеты и другие причины сделать это становится проблематично.

Повлияли на это и выборы президента в Турции, из-за которых могут начаться массовые беспорядки в стране.

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Сейчас можно отдохнуть в трехзвездочном отеле за 40-45 тысяч, а пятизвездочный отель с системой «все включено» обойдется за 55-60 тысяч. Речь идет именно про ближайшие вылеты.

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