Цены на туры в Турцию подешевели на 20%
С 11 мая наблюдается падение цен на туры в Турцию, что позволяет российским путешественникам выгодно улететь и отдохнуть.
По информации издания «Турпром», падение цен связано с нуждой добрать нужное количество для авиаперевозки. Около 1 300 рейсов в неделю должны курсировать из России в Турцию и обратно, согласно договоренностям стран. А из-за высоких цен на билеты и другие причины сделать это становится проблематично.
Повлияли на это и выборы президента в Турции, из-за которых могут начаться массовые беспорядки в стране.
Сейчас можно отдохнуть в трехзвездочном отеле за 40-45 тысяч, а пятизвездочный отель с системой «все включено» обойдется за 55-60 тысяч. Речь идет именно про ближайшие вылеты.