$76.69-0.1384.15-0.76

В российском регионе стало больше памятников культурного наследия

В Саратовской области стало больше памятников культурного наследия — за неделю в список включили 12 новых объектов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на комитет культурного наследия региона.

В российском регионе стало больше памятников культурного наследия
© РИА Новости

Как пояснили в ведомстве, в частности, в реестр был внесен чугунный мост через реку Курдюм в селе Клещевка, который возвели в начале ХХ века, а также здание арестантских рот на улице Кутякова и соседнее здание одиночного заключения, где с октября 1941года и по январь 1943-го находился в заключении ученый Николай Вавилов. Этим объектам присвоили статус памятников регионального значения.

Кроме того, девять зданий получили статус объектов культурного наследия муниципального значения. В данный список вошли семь объектов, располагающихся в Саратове, а также по одному объекту, находящихся в Вольске и Балакове. Как уточнили в комитете, в основном речь идет о жилых домах, возведенных во второй половине XIX — начале XX века.

Всего в настоящее время в Саратовской области числится около 5,5 тысячи объектов культурного наследия.

Ранее в мае сообщалось, что в Прибайкалье более 130 мест проведения обрядов коренных народов включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, чтобы предотвратить их утрату.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий