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Актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в Москве

Заслуженного артиста России, актера фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире на юге Москвы. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.

Актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в Москве
© ТАСС

Он ушел их жизни в возрасте 80 лет. По предварительным данным, Елизаров скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Известно, что 8 мая родственники артиста вызвали МЧС и полицию, так как он не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру на Серпуховском Валу в Даниловском районе столицы. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь, но к тому моменту пожилой мужчина умер.

Анатолий Елизаров родился 16 февраля 1943 года в Ленинграде. Он прославился не только как актер, но и как режиссер и мим. Отмечается, что его постановки в жанре пантомимы успешно проходили в 55 странах мира. Широкому зрителю Елизаров также запомнился по таким кинокартинам, как «Совсем пропащий», «Айболит-66» и другим. В 1995 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ».

Ранее сообщалось о смерти актера Театра на Таганке Виктора Шуляковского. Он скончался в возрасте 77 лет.

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