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В российском регионе посчитали редких птиц

В Севастополе подсчитано число краснокнижных птиц. Доклад директора департамента природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) Юлии Гавриловой опубликован на сайте Заксобрания.

В Севастополе посчитали редких птиц
© РИА Новости

Мониторинг состояния объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя показал, что в регионе в 2022 году зарегистрировано 4 пары сапсана, всего вероятно гнездование 6-7 пар. В отчете говорится, что популяция вида относительно устойчива.

Вероятность встретить в Севастополе балабана оказалась меньше — одиночная птица была замечена в 2022 году лишь у мыса Лукул. При этом гнездовая ниша была также найдена в районе Инкермана, что позволяется предположить, что в Севастополе обосновались не более двух балобаньих пар.

Орлан-белохвост перестал залетать в Севастополь, последние встречи с ним Севприроднадзор зафиксировал в марте 2017-го и затем – в феврале 2021-го. В 2022 году птицу никто не видел.

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