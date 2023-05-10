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В Петербурге простились с Александром Тютрюмовым из "Убойной силы"

В Петербурге в кинотеатре "Родина" прошла церемония прощания с Заслуженным артистом России Александром Тютрюмовым. Он скончался 7 мая в Мариинской больнице в возрасте 64 лет.

В Петербурге простились с актером Александром Тютрюмовым
© РИА Новости

Сказать актеру последние слова пришли многие его коллеги по цеху. Как сообщает "СтарХит" со ссылкой на своего корреспондента, ведущего трансляцию с места прощания, в зале присутствовали Семен Стругачев, Андрей Федорцев, Александр Половцев, Галина Бокашевская. Из Москвы приехал на церемонию художник Никас Сафронов.

Александр Тютрюмов снялся в десятках фильмов и сериалов: "Подкидыш", "Особенности национальной охоты", "Меченосец", новая "Ирония судьбы". Но зрителям он больше всего известен по ролям высокопоставленных сотрудников полиции в "Улицах разбитых фонарей" и "Убойной силе".

Несмотря на образ строгого управленца, закрепившийся за ним в кино, Александр Тютрюмов в жизни был мягким и добрым человеком, говорили друзья и близкие актера. Дочь Александра Тютрюмова Анна рассказала, что ее отец был душой компании и всегда был готов прийти на помощь.

В данный момент Храме Рождества Христова на Песках на улице 6-й Советской, 19А, проходит отпеваниие актера.

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