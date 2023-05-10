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Исследование: 37% россиян отправят детей на дачу на летние каникулы

Согласно результатам нового исследования, 37% россиян намерены отправить своих детей на дачу или в деревню на летние каникулы. По словам 31% опрошенных, их дети всё лето проведут дома.

Исследование: 37% россиян отправят детей на дачу на летние каникулы
© РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис SuperJob.

В летний лагерь детей отправят 13% участников опроса, на Чёрное море — ещё 12%, в поездку по России — 2%, столько же процентов жителей страны планируют выехать с детьми за рубеж.

Ещё 6% респондентов заявили, что их дети летом будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников и прочее.

Ранее телеканал «360» сообщил, что первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. В регионе будут работать свыше 30 учреждений.

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