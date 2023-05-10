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Врач назвала основный способ подготовки к сезону клещей

Основный способ подготовки к сезону клещей назвала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, это вакцинация от клещевого энцефалита.

Врач назвала основный способ подготовки к сезону клещей
© Илья Наймушин / РИА Новости

«Сезон клещей уже в самом разгаре. Эти членистоногие активизируются ранней весной и могут представлять опасность до поздней осени. Некоторые клещи способны переносить серьезные инфекции. Самая распространенная из них и лучше всего изученная — клещевой энцефалит, — рассказала специалист. Она добавила, что укус клеща может также спровоцировать болезнь Лайма и гранулоцитарный анаплазмоз.

Чтобы защититься от последствий укуса клеща специалист посоветовала соблюдать меры безопасности: носить головные уборы, закрытую обувь, одежду с длинными штанинами и рукавами и использовать репелленты. Основным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Вакцины, защищающей от болезни Лайма, пока не создано.

Прививка от клещевого энцефалита входит в список обязательных только в районах, эндемичных по этому заболеванию, но все желающие могут ее сделать на коммерческой основе, продолжила Малиновская.

«Привиться можно в любое время года, но оптимальной считается схема, состоящая из трех этапов: первая доза — осенью, вторая — в начале весны, третья — через год после второй. Затем один раз в три года проводится ревакцинация», — уточнила она.

Кроме того, существует и ускоренная схема вакцинации от клещевого энцефалита, предполагающая двукратное введение препарата с разницей в две недели. Ревакцинацию делают через год, а затем раз в три года. Прививки можно делать взрослым и детям от одного года, заключила эксперт.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о начале сезона клещей.

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