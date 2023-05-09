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Опубликованы первые кадры с Прилепиным после покушения

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал первые кадры с писателем Захаром Прилепиным после покушения. Глава региона снял видео с пострадавшим в больнице. Прилепин поздравил россиян с праздником Великой Победы.

«Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду!» - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Прилепин заявил, что был за рулём подорвавшейся машины

Напомним, что известный писатель Захар Прилепин, автор бестселлера о Соловках «Обитель», пострадал во время теракта в Нижнем Новгороде. Злоумышленники взорвали его автомобиль, писатель получил ранение, а его водитель скончался. Подозреваемым в подрыве является Александр Пермяков, ему предъявлено обвинение.

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