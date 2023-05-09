Хасбик прокомментировал свое задержание в Дагестане

Блогер и амбассадор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хасбулла Магомедов на своей странице в социальных сетях прокомментировал ситуацию с нарушением ПДД.

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Накануне Хасбика и его друзей задержали в Махачкале – молодые люди на автомобилях в свадебном кортеже выехали на улицы города и устроили дрифт, мешая всем остальным участникам дорожного движения.

Блогер счел необходимым извиниться перед подписчиками.

«Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить», — написал Хасбик.

В отношении всех задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщает gazeta.ru.