Во Владивостоке и Хабаровске прошли военные парады в День Победы

Военные парады прошли в День Победы во Владивостоке, а также в Хабаровске, где находится штаб Восточного военного округа (ВВО).

Празднование Дня Победы во Владивостоке началось с возложения венков и цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Парад Победы в столице Дальнего Востока начался в 10:00 (03:00 мск) на улице Светланской, в соцсетях правительства был запущен прямой эфир.

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"Железная воля непокоренного народа, его бесстрашие и стойкость спасли весь мир от нацистского рабства. Подвиги российских воинов, совершаемые в наши дни, говорят о том, что наказ мужественно защищать Родину не забыт. Они, продолжая дело своих дедов и прадедов, не жалеют жизни для освобождения жителей Новороссии, возвращая долгожданный мир в измученные войной города и села", - сказал командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина.

Была объявлена минута молчания. Это первый парад командующего ТОФ с момента его назначения в апреле.

В Хабаровске, как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, парад начался традиционно, знаменная группа роты почетного караула ВВО под музыку песни "Священная война" вынесла на центральную площадь государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. Командовал парадом временно исполняющий обязанности начальника штаба Восточного военного округа генерал-майор Алексей Ртищев, принимал военный парад кавалер трех орденов Мужества, временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

"Завершил военный парад сводный оркестр Хабаровского гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы Восточного военного округа полковника Вадима Пахомова. Впервые музыканты сводного оркестра исполнили песню "Марш героев Донбасса", написанную талантливыми дальневосточниками - композитором Вадимом Лисихиным и автором текста Василием Ушаковым", - сообщили в пресс-службе.