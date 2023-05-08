Главы новых регионов не будут присутствовать на параде Победы в Москве

Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо не будут присутствовать на параде Победы в Москве, сообщили корреспондентам ТАСС в пресс-службах руководителей регионов.
Как уточнили в пресс-службах Пасечника, Пушилина и Сальдо, 9 мая они будут на местах. Балицкий также планирует остаться в регионе, где сейчас идет перемещение жителей из наиболее обстреливаемых украинскими военными районов вглубь области.
Празднование Дня Победы в новых регионах в этом году в целях безопасности пройдет в онлайн-режиме или в сокращенном варианте.
Как сообщили ТАСС в оргкомитете международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", более 40 военных оркестров Вооруженных сил России и силовых ведомств примут участие в параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Ожидается, что речь верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина будет предварять музыка Николая Самохвалова "Парадная фанфара 9 Мая". Первыми среди пеших колонн пройдут суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти принимают все возможные меры для обеспечения безопасности на параде Победы.