$76.82-1.7984.91-2.09

Главы новых регионов не будут присутствовать на параде Победы в Москве

Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо не будут присутствовать на параде Победы в Москве, сообщили корреспондентам ТАСС в пресс-службах руководителей регионов.

Главы новых регионов не будут присутствовать на параде Победы в Москве
© РИА Новости

Как уточнили в пресс-службах Пасечника, Пушилина и Сальдо, 9 мая они будут на местах. Балицкий также планирует остаться в регионе, где сейчас идет перемещение жителей из наиболее обстреливаемых украинскими военными районов вглубь области.

Празднование Дня Победы в новых регионах в этом году в целях безопасности пройдет в онлайн-режиме или в сокращенном варианте.

Как сообщили ТАСС в оргкомитете международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", более 40 военных оркестров Вооруженных сил России и силовых ведомств примут участие в параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Ожидается, что речь верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина будет предварять музыка Николая Самохвалова "Парадная фанфара 9 Мая". Первыми среди пеших колонн пройдут суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти принимают все возможные меры для обеспечения безопасности на параде Победы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий