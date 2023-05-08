Главы новых регионов не будут присутствовать на параде Победы в Москве

Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо не будут присутствовать на параде Победы в Москве, сообщили корреспондентам ТАСС в пресс-службах руководителей регионов.

Как уточнили в пресс-службах Пасечника, Пушилина и Сальдо, 9 мая они будут на местах. Балицкий также планирует остаться в регионе, где сейчас идет перемещение жителей из наиболее обстреливаемых украинскими военными районов вглубь области.

Празднование Дня Победы в новых регионах в этом году в целях безопасности пройдет в онлайн-режиме или в сокращенном варианте.