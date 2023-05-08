Умер актер Сергей Дрейден

Легендарный петербургский актер Сергей Дрейден, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и премии «Ника», скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

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Дата и место прощания пока не сообщаются.

Сергей Симонович Дрейден (Донцов) родился 14 сентября 1941 года в Новосибирске в семье театроведа Симона Дрейдена (19.12.1905 — 04.12.1991) и актрисы Зинаиды Ивановны Донцовой (1902—1971).

Окончил актёрский факультет ЛГИТМиК, служил в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, в Ленинградском театре драмы и комедии, в Театре комедии им. Н. П. Акимова, в «Приюте Комедианта» и ТЮЗе им. А.А. Брянцева.

В галерее «Борей» играл моноспектакль «Мрамор» по пьесе Бродского в постановке Григория Дитятковского.

В последние годы жизни он играл в БДТ одну из ключевых ролей в третьем спектакле цикла Андрея Могучего по Юрию Олеше — «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель». Ближайшее мероприятие было запланировано на 31 мая.

В его активе - многочисленные роли в кино. Так, он сыграл в картинах «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрия Мамина, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» Владимира Бортко (в этих лентах в титрах он указан как Сергей Донцов).

Кроме того, Дрейден снялся в фильмах «Русский ковчег» Александра Сокурова, «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского, «Маленькие трагедии» Ирины Евтеевой, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

Также Сергей Дрейден участвовал в радиоспектаклях, озвучивал документальные фильмы и записывал аудиокниги.