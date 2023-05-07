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Задержанного в Египте российского блогера депортировали в РФ

Российский спортивный блогер Алексей Смольянинов, ранее задержанный египетскими властями в Каире, в субботу был депортирован в РФ. Об этом сообщил ТАСС сотрудник консульского отдела посольства РФ в столице Египта.

Задержанного в Египте российского блогера депортировали в РФ
© Алекс Смольянинов / VK

"Да, уже депортировали [в Россию]", - ответил российский дипломат на соответствующий вопрос.

5 мая в диппредставительстве РФ сообщили, что Смольянинов не явился на посадку на авиарейс, отправлявшийся 3 мая из Каира в Россию. Российские дипломаты выяснили обстоятельства неявки блогера на рейс и его задержания.

Спортивный блогер, проживавший в одной из гостиниц практически в самом центре египетской столицы, был задержан "за нарушение правил пребывания" в Египте. По имеющимся сведениям, решение о его депортации было принято по согласованию с египетскими властями.

Смольянинов - основатель канала "Невиданный футбол", автор нескольких документальных лент, связанных с этим видом спорта.

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