Задержанного в Египте российского блогера депортировали в РФ

Российский спортивный блогер Алексей Смольянинов, ранее задержанный египетскими властями в Каире, в субботу был депортирован в РФ. Об этом сообщил ТАСС сотрудник консульского отдела посольства РФ в столице Египта.

© Алекс Смольянинов / VK

"Да, уже депортировали [в Россию]", - ответил российский дипломат на соответствующий вопрос.

5 мая в диппредставительстве РФ сообщили, что Смольянинов не явился на посадку на авиарейс, отправлявшийся 3 мая из Каира в Россию. Российские дипломаты выяснили обстоятельства неявки блогера на рейс и его задержания.

Спортивный блогер, проживавший в одной из гостиниц практически в самом центре египетской столицы, был задержан "за нарушение правил пребывания" в Египте. По имеющимся сведениям, решение о его депортации было принято по согласованию с египетскими властями.