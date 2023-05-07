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Цены на известном московском рынке разозлили горожан

Цены на продукты на известном в столице Ярославском рынке разозлили москвичей. Горожане посчитали их слишком высокими по сравнению с ценами в популярных сетевых магазинах. Своим мнением они поделились в комментариях под записью в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

Цены на Ярославском рынке разозлили горожан
© РИА Новости

«Огурцы по 300 рублей, томаты 260... Сегодня купила узбекские за 165 рублей за килограмм, огурцы по 170 рублей за килограмм. Да ну такие рынки», «"Сыр российский" от 500 рублей? По цене и не скажешь, что наш», «В "Пятерочке" и "Перекрестке" дешевле, только берут все с одной базы и торгуют. Я уже давно на эти рынки не хожу», — прокомментировали подписчики сообщества.

В подписи к публикации о рынке уточняется, что картошку здесь можно купить от 50 рублей за килограмм, яблоки от 170 рублей, дыню от 450 рублей, а авокадо — от 270 рублей. В подтверждение этой информации администраторы сообщества опубликовали снимки торговых рядов с ценниками.

Ранее москвичи обсудили рынок времен СССР на юго-западе города. Они сравнили его с современной торговой площадкой на этом месте.

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