Цены на Ярославском рынке разозлили горожан

«Огурцы по 300 рублей, томаты 260... Сегодня купила узбекские за 165 рублей за килограмм, огурцы по 170 рублей за килограмм. Да ну такие рынки», «"Сыр российский" от 500 рублей? По цене и не скажешь, что наш», «В "Пятерочке" и "Перекрестке" дешевле, только берут все с одной базы и торгуют. Я уже давно на эти рынки не хожу», — прокомментировали подписчики сообщества.