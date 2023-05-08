Кто в России должен сдавать ДНК-тест

Раньше сдавать ДНК-тест были обязаны только люди, сидящие в тюрьме за тяжкие и особо тяжкие преступления. Также биологический материал брали у неопознанных трупов. Теперь обязательную геномную регистрацию должны проходить все осужденные и отбывающие наказание, подозреваемые и обвиняемые. Такие законодательные нормы вступают в силу 8 мая. А с 1 января 2025 года процедуре подвергнутся все попавшие под административный арест. Кто и зачем в России сдает ДНК-тест, разбиралась «Парламентская газета».

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Для чего берут анализы

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Геномная информация — это биометрические персональные данные, включающие кодированные сведения о фрагментах ДНК. Генетический код каждого человека уникален, за исключением однояйцевых близнецов. ДНК определяют по слюне, волосам, ногтям, крови и другим биологическим материалам. Эти анализы берут, чтобы максимально точно установить личность преступников и потерпевших, упростить раскрытие преступлений, совершенных повторно. Когда у правоохранителей уже есть геномные данные рецидивиста, им легче найти его, если он скрылся.

Президент Владимир Путин 6 февраля подписал разработанные Правительством изменения в Закон «О государственной геномной регистрации в РФ», расширяющие список людей, для которых эта процедура обязательна. Раньше ДНК-тест брали у осужденных по тяжким и особо тяжким статьям и за преступления против половой неприкосновенности. Также геномную регистрацию проводили, если на месте преступления найден биологический материал обвиняемого. Анализ брали и у неопознанных трупов, чтобы выяснить личность погибшего или умершего.

С 8 мая геномная регистрация станет обязательной для всех без исключения осужденных и отбывающих наказание, подозреваемых и обвиняемых. А с 1 января 2025 года биологический материал планируют брать у людей, подвергнутых административному аресту. Сейчас у них снимают отпечатки пальцев, если иным способом невозможно определить их личность. Согласно закону, собирать геномную информацию будут экспертные подразделения МВД и Следственного комитета.

Как отметил ранее первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов, закон должен усовершенствовать процедуру государственной геномной регистрации и повысить эффективность расследования преступлений. «Мировой опыт показывает, что база ДНК начинает эффективно работать, если в ней находится более одного процента от общего числа граждан», — объяснил депутат.

Где хранят данные

Все геномные сведения попадают в федеральную базу — сейчас в ней информация о ДНК 0,6 процента населения России, это около 965 тысяч человек. Доступ к данным преступников имеют суды, органы предварительного следствия, следователи и дознаватели.

В Правительстве рассчитывают, что после вступления в силу новых норм за несколько лет база данных может пополниться сведениями еще о 4 миллионах человек. Таким образом, в системе соберут ДНК 3,5 процента населения нашей страны.

«Чем больше база, к которой имеют доступ следователи и правоохранительные органы, тем больше вероятность того, что даже самые тайные преступления будут раскрыты», — сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции АнатАнатолий Выборный. При этом новый закон, наряду с повышением раскрываемости, даст гарантии того, что невиновные люди не окажутся за решеткой, а виновные не уйдут от ответственности. «Вероятность судебной ошибки при наличии данных о ДНК сведена к нулю», — подчеркнул парламентарий.

Документ уточняет случаи, когда геномную информацию должны уничтожить. Это произойдет, если у осужденных возникло право на реабилитацию или постановление по делу об административном правонарушении отменено. Но сведения удалят, только когда реабилитированный подаст заявление в органы внутренних дел по месту постоянного жительства, приложив соответствующее решение суда.

Если человек попал в тюрьму или под административный арест, информация о его геноме сохранится до его смерти. В случае отсутствия даты смерти сведения о ДНК хранят до момента, когда человеку исполнилось бы сто лет. ДНК-шифр из биологических материалов скрывшихся преступников или неопознанных трупов хранят максимум семьдесят лет.

Добровольное тестирование

ДНК-тест можно сдать и добровольно. Это вправе сделать любой гражданин России, в том числе несовершеннолетний — с разрешения родителей, и живущие в нашей стране иностранцы. В отличие от осужденных обычным людям придется оплатить процедуру. Стоимость в частных клиниках — от пяти тысяч рублей.