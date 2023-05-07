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Стала известна причина смерти актера из "Убойной силы" Александра Тютрюмова

Известный петербургский актер Александр Тютрюмов накануне смерти пожаловался на резкую боль. Его госпитализировали, но спасти не смогли, он скончался в 8.45 в одной из городских больниц, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на дочь артиста.

Причиной смерти стал воспалительный процесс во внутренних органов.

Умер актер Александр Тютрюмов

Александр Тютрюмов получил большую известность благодаря ролям силовиков в криминальных сериалах. Так, в "Убойной силе" он играл подполковника милиции Сергея Егорова, а в "Улицах разбитых фонарей" был Сергеем Васильевичем Бариновым, генерал-майором милиции, руководителем петербургского Главка.

Также артист снимался в "Агенте национальной безопасности".

Среди полнометражных фильмов зрители помнят актера по ролям в фильмах "Особенности национальной охоты", "Хочу в тюрьму", "Операции "С новым годом!". С 1995 года актер работал на киностудии "Ленфильм".

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