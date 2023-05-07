Известный петербургский актер Александр Тютрюмов накануне смерти пожаловался на резкую боль. Его госпитализировали, но спасти не смогли, он скончался в 8.45 в одной из городских больниц, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на дочь артиста.

Причиной смерти стал воспалительный процесс во внутренних органов.

Александр Тютрюмов получил большую известность благодаря ролям силовиков в криминальных сериалах. Так, в "Убойной силе" он играл подполковника милиции Сергея Егорова, а в "Улицах разбитых фонарей" был Сергеем Васильевичем Бариновым, генерал-майором милиции, руководителем петербургского Главка.

Также артист снимался в "Агенте национальной безопасности".