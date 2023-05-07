Умер актер Александр Тютрюмов

В Петербурге в возрасте 64 лет скончался актер Александр Тютрюмов. О печальном событии сообщила его дочь, передает 78.ru.

Александр Аркадьевич Тютрюмов известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила». Он также играл Костю Моргана в «Агенте национальной безопасности».

Всего заслуженный артист РФ исполнил роли в 40 фильмах и сериалах. Это «Улицы разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ералаш», «Ирония судьбы. Продолжение» и другие.

За роль в фильме «Цветы календулы» артист получил премию «Лучший дебют» на кинофестивале «Балтийская жемчужина».

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Подпорожье Ленинградской области. Учился во ВГИКе, восемь лет играл в Народном театре Подпорожья. В январе 1995 года стал актёром киностудии «Ленфильм».