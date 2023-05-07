$76.82-1.7984.91-2.09

Умер актер Александр Тютрюмов

В Петербурге в возрасте 64 лет скончался актер Александр Тютрюмов. О печальном событии сообщила его дочь, передает 78.ru.

Александр Аркадьевич Тютрюмов известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила». Он также играл Костю Моргана в «Агенте национальной безопасности».

Всего заслуженный артист РФ исполнил роли в 40 фильмах и сериалах. Это «Улицы разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ералаш», «Ирония судьбы. Продолжение» и другие.

За роль в фильме «Цветы календулы» артист получил премию «Лучший дебют» на кинофестивале «Балтийская жемчужина».

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Подпорожье Ленинградской области. Учился во ВГИКе, восемь лет играл в Народном театре Подпорожья. В январе 1995 года стал актёром киностудии «Ленфильм».

Тютрюмов - кандидат экономических наук, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий