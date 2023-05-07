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В России хотят запретить продажи алкоголя лицам до 21 года

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, глава «Трезвой России», рассказал, что планирует добиваться полного запрета на продажу спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что накануне Минздрав России выступил с инициативой о повышении порога продажи алкогольных напитков до 21 года. Кроме того, в ведомстве призвали ограничить продажу крепкого алкоголя промежутком с 11:00 до 20:00.

Хамзаев отметил, что многие россияне одобряют полный запрет на продажу алкоголя молодежи.

Он уточнил, что под «полным запретом» следует понимать то, что лицам, не достигшим 21 года, не будут отпускаться в магазинах не только крепкие алкогольные напитки, но и пиво, сидр.

Парламентарий подчеркнул, что будет «добиваться полного запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года».

Инициатива по ужесточению алкогольной политики направлена на укрепление державы, особенно в демографической сфере, резюмировал Хамзаев.

Ранее парламентарий Федот Тумусов предположил, что если Минздрав проработает свою инициативу и вынесет на рассмотрение Госдумы подготовленный законопроект, то депутаты примут его.

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