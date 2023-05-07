Скончался актер Виктор Шуляковский

Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Виктор Шуляковский умер в воскресенье в возрасте 77 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра на Таганке, в котором служил артист.

"Сегодня, 7 мая, скончался Виктор Александрович Шуляковский - российский актер театра и кино, заслуженный артист России. С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актеров Театра на Таганке", - сказали в пресс-службе.

Виктор Шуляковский родился 3 июля 1945 года. В 1973 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина. С 1974 года состоит в труппе Театра на Таганке. Его последней работой в этом театре был спектакль "Мастер и Маргарита" в постановке Юрия Любимова. В разные годы актер играл в спектаклях "Владимир Высоцкий", "Дом на набережной", "Живаго", "Мизантроп" и других постановках. Шуляковский снимался в фильмах "Бумер. Фильм второй", "Серые волки", "Мертвые души", "Принцип неопределенности", "Эскадрон гусар летучих" и других.