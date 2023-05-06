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Ко Дню Победы в Волгограде временно сменят дорожные знаки

Председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин рассказал ТАСС, что дорожные знаки "Волгоград" на всех основных въездах в город-герой накануне Дня Победы временно меняют на знаки "Сталинград".

Ко Дню Победы в Волгограде временно сменят дорожные знаки
© РИА Новости

"В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники муниципальных дорожных предприятий устанавливают на всех въездах в город знаки с наименованием "Сталинград", - сказал он.

По его словам, вывески уже сменили на въезде в город на мосту через реку Волгу и при выезде на трассу московского направления в Дзержинском районе Волгограда.

Волгоградская городская дума в 2013 году приняла решение о временном переименовании Волгограда в Сталинград в некоторые памятные дни, включая 9 мая - День Победы.

Ранее председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков сообщал, что решение о проведении референдума о переименовании Волгограда в Сталинград власти и жители города могут принять после майских праздников.

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