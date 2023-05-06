Писателя и политика Захара Прилепина ввели в медикаментозную кому для ускоренного восстановления. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин .

«После операции Захар приходил в себя. Сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — заявил Глеб Никитин в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что операция прошла успешно.

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